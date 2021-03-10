Месси, подъем! В пять утра фанат "ПСЖ" разбудил футболистов "Барселоны"

Сегодня в Париже будет сыгран ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка "Пари Сен-Жермен" – "Барселона".

А накануне встречи забавный случай произошел в парижском отеле, где остановилась "Барселона". Болельщик парижан снял комнату в том же отеле, где расположилась делегация каталонского клуба и включил пожарную тревогу.

Поклонник "ПСЖ" планировал сделать это посреди ночи, но дождался, когда фанаты парижан закончили запускать фейерверки перед отелем "Барселоны". Пожарную тревогу он включил около 5 часов утра, когда наступила тишина. За свою выходку болельщик был задержан и провел под стражей пять часов.

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В первом матче "Пари Сен-Жермен" на выезде разгромил "Барселону" со счетом – 4:1.