Месси ударил локтем в голову, а желтую получил его соперник. Болельщики в гневе

Аргентинцу прощают то, за что других игроков строго наказывают

Менее месяца назад Лионель Месси заработал первую красную карточку в карьере на клубном уровне, отмахнувшись от соперника, а вчера нападающий "Барселоны" снова отметился грубой игрой в поединке против "Севильи" (0:2) в Кубке Испании.

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Инцидент случился на 62-й минуте при счете 1:0 в пользу "Севильи". Месси прорывался к чужим воротам и был не по правилам остановлен Хоаном Хордано. Аргентинец хотел быстро ввести мяч в игру и попытался вырвать его из рук испанца, но в толкотне ударил соперник локтем в лицо.

Впрочем, рефери проигнорировал отмашку Месси, а вот самого Хордано наказал желтой карточкой. Вероятно, за то, что игрок "Севильи" взял мяч в руки, а не за сам факт нарушения правил, сообщает givemesport.com.

В Сети остались недовольны таким решением арбитра и считают, что все игроки на поле должны быть в равных условиях, будь то Месси или кто-нибудь другой. Ведь есть прецедент, когда за предыдущее удаление Месси наказали всего двумя матчами дисквалификации, хотя за такое нарушение грозит до 10 матчей отсидки.