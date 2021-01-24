Месси уговаривают приехать в Украину на товарищеский матч

Сборная Украины может получить в спарринг-партнеры одну из самых знаменитых команд планеты. Переговоры со сборной Аргентины велись и ранее, но в свое время сошли на нет. Теперь же снова появилась идея сыграть с командой Лионеля Месси.

Несколько дней назад Луческу посоветовал Месси уйти из "Барселоны".

О новости из УАФ главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал в своем Telegram-канале:

"ФФУ при посредничестве посольства Аргентины в Украине пытается уговорить Лео Месси заехать к нам в гости. В Доме Футбола давно мечтали о товарняке с аргентинцами, там более примешивалась политика – это ведь одна из самых "украинских" стран мира... Упиралось в деньги. Спонсор из руководящего состава нашелся, очень успешный бизнесмен и большой фанат футбола, но и он не выдержал, когда в ходе переговоров та сторона в третий раз повысила гонорар и райдер. Суперпроект сорвался. А сейчас товарняки и вовсе некуда пихать, поэтому появилось предложение сыграть на удешевленном варианте. Месси в розницу попроще как минимум в плане организации. Хотя, конечно, все равно интересно, народ будет счастлив. Особенно если за все заплатит добрый дядя. Речь о трех млн евро, по слухам".

Напомним, на 2021 году у "сине-желтых" уже запланировано не менее 14 матчей.

Ранее Месси пожертвовал тремя матчами за "Барселону" ради сборной Аргентины.

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