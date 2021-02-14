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Месси в шаге от исторического рекорда в "Барселоне": Хави уже не при делах

14 февраля, 09:10

Александр Трикиша

Новый рекорд может быть установлен через неделю

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сравнялся с рекордсменом команды Хави по количеству матчей в чемпионате Испании. Аргентинец вывел каталонский клуб с капитанской повязкой на поединок против "Алавеса".

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Этот поединок стал для Месси 505-м в Примере, сообщает GracenoteLive. Историческое событие форвард отметил дублем, еще один его гол отменили после использования системы VAR, а "Барселона" разгромила "Алавес" 5:1.

В следующем матче чемпионата Испании против "Кадиса" Месси может стать абсолютным рекордсменом каталонского клуба. Эта встреча пройдет 21 февраля, но перед этим "Барселона" еще сыграет с "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что бутсы Месси, в которых был побит рекорд Пеле, продадут на аукционе. Вырученные деньги пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Смотрите, как забивает Лионель Месси в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Хави

Источник: Сегодня|Спорт

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