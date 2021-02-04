Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы "Барселоны" над "Гранадой"

Каталонцы вышли в полуфинал Кубка Испании, хотя до 88-й минуты проигрывали сопернику 0:2

"Барселона", ты ли это? Команда, последние годы часто показывавшая себя бесхарактерной субстанцией, проявила невероятную волю к победе и в сумасшедшем матче 1/4 Кубка Испании обыграла на выезде "Гранаду" 5:3.

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До 88-й минуты каталонцы с Месси в составе уступали "Гранаде" 0:2, но отыграли два мяча в концовке основного времени, а затем дожали соперника в дополнительное.

В активе Месси – голевой пас на Гризманна, когда тот отквитал первый гол. Это был 300-й ассист в карьере Лионеля.

"Гранада" – "Барселона" – 3:5

Голы: Кенеди, 33, Сольдадо, 47, Феде, 103 – Гризманн, 88, 100, Альба, 90+2, 113, Де Йонг, 108

"Барселона": тер Стеген – Роберто (Дест, 57), Араухо, Умтити (Брэйтуэйт, 64), Альба – Бускетс (Пуч, 76), де Йонг, Педри (Лангле, 105) – Тринкан (Дембеле, 63), Гризманн, Месси

Предупреждения: Брис, Монторо, Санчес – Месси, Альба

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Лионель Месси / Фото: Reuters

Вместе с "Барселоной" в 1/2 Кубка Испании уже вышли "Севилья" и "Леванте". Последний полуфиналист определится 4 февраля в матче "Бетис" – "Атлетик".

Ранее мы писали, что "Барселона" задолжала Месси двух Цыганковых и одного Миколенко. Лионель в срок не получил от каталонского клуба 64 миллиона евро.