Месси вывел "Барсу" в четвертьфинал Кубка с клубным рекордом

"Барселоне" пришлось серьезно постараться, чтобы в 1/8 финала Кубка Испании обыграть "Райо Вальекано". Гости из Каталонии в начале второго тайма пропустили первыми. Лишь после этого Лионель Месси сравнял счет на 69-й минуте. А на 80-й он отдал предголевую передачу на Алабу, тот переправил на Френки де Йонга, и нидерландский полузащитник принес своему тренеру-соотечественнику Куману волевую победу – 2:1. В концовке Лео мог еще раз отличиться, но заводился.

Тем временем Месси отправил семью на курсы французского языка.

Для Месси вчерашний гол стал 15-м в сезоне 2020/2021. При этом, как оказалось, он забивает не менее 15 мячей в 15-м сезоне подряд! Смотрите обзор матча в Мадриде.

Также Месси обновил клубный рекорд по количеству матчей в Кубке короля. Теперь их у 33-летнего футболиста 77.

Также в четвертьфинал в среду вышла "Севилья", разобравшаяся с "Валенсией", – 3:0.

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Вспомним, как "Барса" обыграла "Динамо" в Лиге чемпионов в Киеве: