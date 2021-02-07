"Между записями в TikTok успеваю и тренироваться": украинки готовы к Australian Open

Завтра наконец-то стартует Открытый чемпионат Австралии по теннису. После длительного карантина в Мельбурне и подготовительных турниров пришла очередь и "Большого шлема". В основной сетке выступят трое представителей Украины: Элина Свитолина, Марта Костюк и Сергей Стаховский. Накануне звезды украинского тенниса устроили веселый ужин в Мельбурне.

Уже состоялась жеребьевка, и наши теннисисты получили соперников. В женском разряде в понедельник Костюк сразится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (№ 36 в мире), а Свитолина – во вторник с чешкой Марией Боузковой (№ 52). У мужчин Стаховский завтра будет противостоять сербу Душану Лайовичу (№ 26). Сегодня наши девушки показали тренировки на хардовых кортах Мельбурн-парка.

Элина, известная склонностью к "зависанию" в соцсетях, на своей страничке в Instagram сообщила, что находит-таки время для тренировок.

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Молодая киевлянка Костюк тоже "балуется" в TikTok, но сегодня была сосредоточена только на занятиях. Ведь завтра важное испытание.

Марта Костюк тренируется в Мельбурне 7 февраля

На днях была в Мельбурне паника из-за коронавируса, когда все теннисные матчи отменили.

Вспомним, как Элина побеждала в мексиканском Монтеррее: