"Милан" – "Интер": онлайн главного дерби итальянского футбола

В воскресенье, 21 февраля, в 23 туре чемпионата Италии "Милан" принимает "Интер". Обе команды ведут борьбу за скудетто, но это не важно. Миланское дерби – это всегда горячо. Матч начнется в 16:00.

Послушайте прогноз на матч от комментатора Кирилла Круторогова.

"МИЛАН" – "ИНТЕР": ОНЛАЙН

Статистика

Принципиальные соперники провели между собой 177 матчей в Серии А: 54 победы "Милана", 55 – ничьих и 68 побед "Интера".

В десяти последних очных матчах в рамках чемпионата "Милан" одержал 2 победы, потерпел 5 поражений, 3 встречи завершились вничью.

Средняя результативность десяти последних матчей – 3,3 ("Милан" забивал в среднем 1,5 гола за игру, а "Интер" – 1,8).

Котировки на матч

В букмекерских конторах фавориты матча номинальные гости. Коэффициент на победу "Интера" – 1.91, на ничью – 3.70, на победу "Милана" – 3.90.

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Самый ожидаемый счет в поединке 1:0 или 2:1 в пользу "Интера".

Аналитики ждут голов от Лукаку и Ибрагимовича.

Лукаку и Ибрагимович / Фото: Reuters

Турнирная ситуация

Обе команды во главе турнирной таблицы. "Интер" лидирует – 50 очков, на один пункт меньше у "Милана" – 49.

Последний раз "Милан" становился чемпионом Италии в 2011 году, "Интер" – в 2010-м.

Где смотреть

Матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Смотреть трансляцию можно также на сайте OLL.TV.