"Милан" – "Наполи": онлайн матча итальянской Серии А в борьбе за Лигу чемпионов

Встреча начинается в 21:45 по киевскому времени субботу в Милане

27-й тур чемпионата Италии завершается в воскресенье центральным противостоянием на знаменитом стадионе "Сан-Сиро". "Милан" занимает второе место, "Наполи" – шестое. Начало – в 21:45. Наставник гостей Дженнаро Гаттузо сражается против клуба, которому отдал лучшие годы своей карьеры.

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Обеим командам победа нужна "кровь из носу" для реализации своих целей. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых важных моментов.

"Милан" – "Наполи"

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Расстановка сил. "Милан" все еще надеется не отпустить в отрыв земляков из "Интера" и побороться за Скудетто. Однако без Златана Ибрагимовича, Анте Ребича и Марио Манджукича обыграть гостей из Неаполя будет очень непросто. Хотя в Лиге Европы парни Стефано Пиоли сумели добыть на выезде ничью у "Манчестер Юнайтед".

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

С другой стороны, свою роль может сыграть усталость после вояжа в Англию, ведь "Наполи" уже освободился от еврокубков. Подопечные Гаттузо уступили стадией ранее испанской "Гранаде". Очки им крайне нужны, чтобы приблизиться к "Роме", "Ювентусу", "Аталанте" и не отстать в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Прогнозы. Букмекерские конторы оценивают соперников примерно одинаково – коэффициентами на победу 2.80 и 2.70 соответственно, на ничью – 3.25. Голепада не ожидают, вряд ли увидим более двух забитых мячей. Самый вероятный счет – 1:1 (коэф. – 6.10).

Дженнаро Гаттузо / Фото: Reuters

Где смотреть. На украинском телевидении поединок в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Трансляция начнется в 21:40. Также игру можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV. В понедельник в повторе матч – в 12:40 на "Футбол 2", в 20:40 – на "Футбол 1".

Смотрите, как "Милан" вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы: