"Милан" – "Ювентус": онлайн центрального матча чемпионата Италии

В среду, 6 января, состоится поединок 16 тура чемпионата Италии по футболу. Лидер Серии А "Милан" принимает действующего чемпиона "Ювентус". Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийный онлайн игры.

"МИЛАН" – "ЮВЕНТУС"

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До сегодняшнего дня поединок грандов итальянского футбола был под вопросом. Причина – в туринском клубе коронавирусом заразились Хуан Куадрадо и Алекс Сандро. Из-за этого "Юве" отложил выезд в Милан. Туринцы опасались, что в команде могла возникнуть вспышка коронавируса. Таким образом, футболисты "Ювентуса" отправились на игру лишь сегодня, когда получили на руки результаты свежих тестов.

Состав на игру "Милана":

Состав на игру "Ювентуса":

"Милан" – "Ювентус": перед матчем

"Милан" в прошлом туре переиграл в гостях "Беневенто" – 2:0, хотя большую часть встречи провел в численном меньшинстве и по ходу матча получил в свои ворота одиннадцатиметровый удар, который не был реализован. Подопечные Стефано Пиоли продолжают оставаться единственной командой из топовых чемпионатов, которая к текущему моменту не познала горечи поражения.

А "Ювентус" разгромил "Удинезе" – 4:1. Криштиану Роналду оформил дубль и обошел Пеле по количеству голов в официальных матчах.

соперники провели между собой 234 матча, у "Ювентуса" – 91 победа, у "Милана" – 68, 75 матчей завершились вничью;

в 10-ти последних очных матчах в рамках чемпионата "Милан" одержал 2 победы, потерпел 8 поражений;

средняя результативность десяти последних матчей – 2,6 (при этом "Милан" забивал в среднем 0,9 гола за игру, а "Ювентус" – 1,7)

"Милан" – "Ювентус": котировки букмекеров

В сегодняшнем матче фаворит – туринский клуб. Коэффициент на победу "Ювентуса" – 2.20, на победу "Милана" – 3.20, на ничью – 3.50.

"Милан" – "Ювентус": где смотреть

В прямой трансляции поединок будет показывать телеканал "Футбол 1". В интернет игру можно посмотреть на платформе Oll.tv.