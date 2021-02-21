Миланское дерби завершилось разгромом: обзор матча "Милан" – "Интер"

"Интер" закрепился на первом месте в Серии А

В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Интер" разгромил "Милан" в Derby della Madonnina – одном из самых принципиальных дерби в мировом футболе. Мы проводили онлайн матча "Милан" – "Интер" с подробным описанием всех событий. Команды совсем недавно встречались в Кубке страны, и тогда так же победителем вышел "Интер" (2:1).

Взять реванш "россонери" не удалось – уже на пятой минуте Лаутаро Мартинес открыл счет во встрече, а после перерыва оформил дубль. Спустя несколько минут добил "Милан" Ромелу Лукаку – 3:0.

Благодаря этой победе "Интер" укрепился на перовой строчке и оторвался от "Милана" на четыре очка в турнирной таблице Серии А.

"Милан" – "Интер" – 0:3

Голы: Мартинес (5, 57), Лукаку (66)

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"Милан": Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео, Салемакерс (Рафаэл Леау, 67), Тонали (Мейте, 67), Чалханоглу, Кессиэ, Ребич, Ибрагимович (Кастильехо, 75).

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Бастони, де Врей, Хакими (Янг, 83), Эриксен (Гальярдини, 78), Барелла (Видаль, 86), Брозович, Перишич (Дармиан, 78), Мартинес (Санчес, 79), Лукаку.

Предупреждения: Кьер (12), Хакими (22), Салемакерс (56).