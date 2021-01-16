Милевский дебютировал за "Минай" против своей бывшей команды

Закарпатский "Минай" начал подготовку ко второй части чемпионата Украины. Подопечные Василия Кобина отправились в Венгрию, где сыграли против местной "Кишварды".

Этот поединок стал особенным для Артема Милевского. Знаменитый нападающий в конце прошлого года подписал контракт с ФК "Минай". А сегодня провел первый поединок в футболке новой команды. Вышел в старте. Что интересно, Артем сыграл против своего бывшего клуба. В сезоне-2018/19 Милевский сыграл 10 поединков за "Кишварду".

Поединок завершился победой венгерской команды со счетом – 1:0.

Артем Милевский в "Минае" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

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После 15 туров чемпионата Венгрии "Кишварда" занимает пятое место, набрав 23 очка. А лидирует "Ференцварош" Сергея Реброва.

Смотрите, как "Ференцварош" играл против киевского "Динамо" в Лиге чемпионов.