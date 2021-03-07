Милевский после разгрома от "Динамо": "Наверное, на "Олимпийском" больше не сыграю"

После поражения "Миная" от "Динамо" 0:3 в воскресном поединке чемпионата Украины форвард закарпатцев Артем Милевский заявил, что, вероятно, это был его последний матч на НСК "Олимпийский".

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"Конечно, было непривычно играть против "Динамо". Спасибо болельщикам, когда я уходил, мне похлопали. Для меня это важно... Наверное, на этом стадионе я уже больше не сыграю", – заявил YouTube-каналу "Динамо" 36-летний Артем Милевский, намекнув на скорое завершение карьеры

"Результат, конечно, не тот, который мы ожидали. Хотели дать "Динамо" бой, но не получилось. Матч должен был пройти в Ужгороде. Но состоялся в Киеве. Если бы мы играли в Ужгороде, поверьте моему опыту, Киеву было бы в сто раз тяжелее"

При этом Милевский повторил, что если бы забил в ворота "Динамо", то гол не праздновал бы.

Хотя, какой там гол...

"Мы три раза до ворот "Динамо" дошли, может быть, четыре, ну пять", – подвел итог матча Милевский

Отметим, что после 17 туров "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, "Минай" Милевского идет на предпоследней, тринадцатой, строчке.