Милевский вместо Винника, Усик в роли Доктора Зло: мы поменяли лица звездам украинского спорта

После ухода из спорта нашим атлетам можно будет спокойно пробовать себя в кино и на ТВ

Что будет, если мировых знаменитостей заменить на звезд украинского спорта? Вы когда-нибудь представляли, как бы выглядел Артем Милевский на сцене или Александр Усик в кино? Не нужно больше гадать! С помощью приложения Reface от украинских разработчиков мы "отправили" спортсменов в мир шоу-бизнеса и кино. Получилось смешно!

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Как вам такой Артем Милевский? У Олега Винника появился достойный конкурент!

Теперь мы знаем, кто учил Милю танцевать

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Александру Усику отлично бы подошел образ Мистера Бина

Или Доктора Зло из серии фильмов "Остин Пауэрс"

А его друг и кум Василий Ломаченко просто вылитый Уокер

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А как вам "Доктор Стальной Молот" в роли "Железного человека"?

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