Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном

Макс родился в конце прошлого года

Мы рассказывали про беби-бум в украинском спорте. В 2020 году Инна Ярмоленко родила третьего сына. Мальчика назвали Максом.

Теперь супруга полузащитника лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко выложила в соцсети милые фото с ребенком.

Кстати, в Лондоне вид из окна у семьи Ярмоленко шикарнейший – на Тауэрский мост.

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Напомним, Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма". Его годовая зарплата составляет 5,98 миллиона фунтов (почти 7 млн евро).

Украинца, не имеющего постоянной игровой практики в "Вест Хэме", продолжают сватать в Турцию. Однако тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес дал понять, что рассчитывает на Ярмоленко.

В сборной у Андрея дела так же идут не очень хорошо, не забил пенальти в матче с Польшей: