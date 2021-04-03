Миллиард на двоих! Кто больше зарабатывает в семействе Свитолиной и Монфиса

В субботу француз Гаэль Монфис сделал предложение руки и сердца Элине Свитолиной. Украинка с шикарным обручальным кольцом на безымянном пальце ответила: "Да!". А значит, уже в июле нас ждет главная спортивная свадьба года.

История знакомства Свитолиной и Монфиса. Главная теннисная пара мира

Отметим, что оба входят в число лучших теннисистов мира. Однако Элина успешнее – она пятая ракетка женского мирового тенниса, тогда как Гаэль – пятнадцатая в мужском.

И, похоже, главной добытчицей в их семье будет Элина.

По крайней мере на данный момент, по данным WTA, 26-летняя Свитолина заработала в теннисе $20 131 621 призовых, из них 271 362 доллара – в нынешнем году.

Тогда как в активе 34-летнего Монфиса – $19 366 771 призовых за всю карьеру, из которых в 2021-м он заработал 138 730 долларов.

Суммарно оба заработали ракеткой почти 40 миллионов долларов – в пересчете на украинскую валюту это свыше миллиарда гривен.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Правда, недавно Свитолина посетовала, что пандемия привела к значительному уменьшению призовых в теннисе.

"Теперь в голову приходят мысли о меньшей мотивации играть на отдельных турнирах, ведь призовые сильно снизились. Поэтому лучше пропустить какие-то соревнования, чтобы не устать перед большими. Но, надеюсь, мы сможем со временем вернуться к тому, что было раньше", – говорит Элина

Элина и Гаэль / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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