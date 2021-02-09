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Миллионеры за рулем: ТОП-10 зарплат в Формуле-1

9 февраля, 16:11

Олег Люлька

Действующий чемпион Льюис Хэмилтон за год пополнит свой счет на 55 миллионов долларов

Британское издание The Sun публиковало рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы-1 в сезоне-2021. Наиболее внушительная зарплата – у Льюиса Хэмилтона, накануне продлившего контракт с "Мерседесом". Годовой оклад британца, являющегося 7-кратным чемпионом Ф-1, составляет 55 млн долларов – это в семь раз больше, чем у его напарника по команде Валттери Боттаса.

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ТОП-10 ПИЛОТОВ ФОРМУЛЫ-1 ПО ЗАРПЛАТАМ

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

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Напомним, что на днях была опубликована копия контракта Лионеля Месси с "Барселоной". Из нее стало известно, что за четыре года, с 2017 по 2021, аргентинец суммарно должен получить 555 миллионов евро. Это рекордная сделка в спорте.

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