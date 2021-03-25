"Минай" возглавит тренер, подозреваемый в договорных матчах

Только вчера стало известно, что Василий Кобин ушел в отставку с поста главного тренера "Миная". Сегодня же появилась информация о его преемнике. Руководить аутсайдером чемпионата Украины будет 51-летний Александр Севидов.

Новость со ссылкой на свои источники сообщил сайт "Трибуна".

Пишут, что стороны уже договорились о сотрудничестве, а официально тренера представят в ближайшее время. Кстати, напомним, Александра подозревали в участии в договорных матчах и в прошлом году даже отстранили от футбола. Но, как известно, Севидов оспаривает дисквалификацию на 5 лет.

Александр Севидов. Фото fcvereya.bg

Несмотря на свой довольно молодой как для тренера возраст, уроженец Донецка уже успел поработать со многими командами. Он возглавлял "Металлург" (Д), "Сталь" (К), "Гелиос", "Зимбру", "Крымтеплицу", "Говерлу", "Карпаты", "Металлист", "Мариуполь", "Сумы" и болгарскую "Верею". Там он пробыл с января по март 2019 года.

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Напомним, "Минай" с одиозным Артемом Милевским занимает 13-е месте в Премьер-лиге.

Ранее клуб Первой лиги заработал на договорняках 10 миллионов евро.

Смотрите, как "Минай" сыграл вничью с "Мариуполем":