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Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногами

11 февраля, 08:42

Любомир Луканюк

Людмила Осачук выступает за Луцкий университет

Людмила Осачук считается одной из самых красивых волейболисток Украины. Девушка это подтверждает раз за разом, выкладывая в соцсети эффектные фото.

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Очередное шикарное фото длинноногая красавица подписала в Instagram без ложной скромности: "Мир должен видеть этот шедевр".

Людмила Осачук выступает за волейбольную команду из Луцка "Волынь-Университет-ОДЮСШ". С ней она выигрывала серебряные медали чемпионата Украины, а также дважды брала "бронзу".

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