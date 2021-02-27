Модель бросила звезду футбола: он уделял время не ей, а компьютерным играм

Как Деле Алли мог променять такую красотку на игрушки?

Известная модель Руби Мае ушла от игрока "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли после пяти лет отношений. Девушка не выдержала, что футболист слишком много времени уделяет компьютерной игре Fortnite.

"Их отношения были бурными, но теперь им конец. Руби грустно, но сейчас она заботится о себе", – рассказал один из знакомых Мае в интервью The Sun.

Остается только догадываться, как Деле мог променять такую красотку на игрушки. Смотрите яркие фото Руби Мае в Instagram:

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