Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"

Девушка молодого вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина Марина Галаган рассказала, каким бывает дома лучший футболист "горняков" 2020 года. Также возлюбленная голкипера призналась, какие цели ставит перед собой Трубин, который громко ворвался в Лигу чемпионов.

"Дома Анатолий совсем другой. Он как ребенок. Серьезно! Ведет себя классно и раскрепощено, может бегать по дому и прыгать. Видит ли он себя первым номером "Шахтера"? Это его цель. Он мне не говорит, что будет самым лучшим. Я хочу, чтобы он был первым номером в "Шахтере", потому что он этого заслуживает", – цитирует Марину Футбол NEWS.

Также девушка рассказала, что сильно соскучилась по Анатолию: "Я понимаю, что это его работа. Но через 9-10 дней начинаю сильно по нему скучать. Меня аж типает, жду его с нетерпением". Марина призналась, что пока вратарь на сборах, она весь день проводит на курсах. А также посещает массаж, потому что болит спина.

Ранее девушка рассказывала, что закончила художественную и музыкальную школу, ходила на хореографию, на танцы. А хобби Галаган – моделинг, которым она занимается с 2015 году. Недолго работала моделью в Турции.

Мы также сообщали, что Цыганков стал самым дорогим украинским футболистом, Трубин ворвался в ТОП-10.

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