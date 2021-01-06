"Мог бы открыть бар": вратарь, больше всех пропустивший от Месси, показал коллекцию бутылок

Бразильский вратарь больше всех пострадал от аргентинца

Как известно, недавно нападающий "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб и в честь исторического события выслал всем вратарям, пропускавшим после его ударов, по бутылке пива за каждый мяч.

Читайте также: Если бы Месси и Роналду играли в одной команде: мечты фанатов воплотились в крутом видео

Больше всего "повезло" голкиперу "Фламенго" Диего Алвесу – защищая ворота "Валенсии" Алвес пропустил от Месси рекордный 21 мяч. Свою коллекцию пивных бутылок бразильский вратарь показал в Twitter.

"Поздравляю, Месси! 644 гола за клуб – это отличный рекорд! И с моей 21 бутылкой, похоже, у меня тоже есть свой рекорд!", – иронично подписал фото Алвес.

А вот его одноклубник Филипе Луис подшутил над партнером, отметив: "Если бы ты задержался в Испании еще на два года, то мог бы сейчас открыть свой бар".

Как мы писали ранее, Пятов запасся сухариками в ожидании пива от Месси. Бущан ждет подарок от Роналду.

Смотрите, как Месси забивал "Динамо":