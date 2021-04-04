Мораес обогнал Ярмоленко в рейтинге забивал УПЛ: а там и до Реброва – недалеко

Еще 24 гола, и форвард Шахтера станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины

Сделав дубль в Полтаве, Жуниор Мораес не только принес Шахтеру победу над Ворсклой 2:0, но и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.

В активе Жуниора Мораеса стало ровно 100 голов, и по этому показателю он на один мяч обошел экс-капитана Динамо Андрея Ярмоленко.

ТОП-5 БОМБАРДИРОВ В ИСТОРИИ УПЛ

1-2. Сергей Ребров – 123 гола

Сергей Ребров

1-2. Максим Шацких – 123

Максим Шацких и его жена Олеся / Фото: Instagram

3. Евгений Селезнев – 116

Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

4. Андрей Воробей – 105

Андрей Воробей / Фото: Instagram

5. Жуниор Мораес – 100

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что в день матча с Ворсклой Жуниор Мораес отметил свое 34-летие. После игры у тренера Шахтера Луиша Каштру поинтересовались – мол, жаль, что дни рождения так редко? – на что португалец с юмором ответил:

"Хочу, чтобы Жуниор забивал всегда, но, к сожалению, день рождения только раз в году. Иначе он слишком быстро постареет"

Добавим, что контракт Мораеса с Шахтером истекает в конце нынешнего года. Если он будет продлен, Жуниор вполне может стать лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов Украины. Ему осталось забить 24 мяча. А главный конкурент Мораеса из действующих игроков – безработный ныне Евгений Селезнев.

Обзор матча Ворскла – Шахтер (0:2) с дублем Мораеса

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