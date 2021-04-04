Мораес обогнал Ярмоленко в рейтинге забивал УПЛ: а там и до Реброва – недалеко

Сделав дубль в Полтаве, Жуниор Мораес не только принес Шахтеру победу над Ворсклой 2:0, но и вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.
В активе Жуниора Мораеса стало ровно 100 голов, и по этому показателю он на один мяч обошел экс-капитана Динамо Андрея Ярмоленко.
ТОП-5 БОМБАРДИРОВ В ИСТОРИИ УПЛ
1-2. Сергей Ребров – 123 гола
Сергей Ребров
1-2. Максим Шацких – 123
Максим Шацких и его жена Олеся / Фото: Instagram
3. Евгений Селезнев – 116
Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир
4. Андрей Воробей – 105
Андрей Воробей / Фото: Instagram
5. Жуниор Мораес – 100
Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Отметим, что в день матча с Ворсклой Жуниор Мораес отметил свое 34-летие. После игры у тренера Шахтера Луиша Каштру поинтересовались – мол, жаль, что дни рождения так редко? – на что португалец с юмором ответил:
"Хочу, чтобы Жуниор забивал всегда, но, к сожалению, день рождения только раз в году. Иначе он слишком быстро постареет"
Добавим, что контракт Мораеса с Шахтером истекает в конце нынешнего года. Если он будет продлен, Жуниор вполне может стать лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов Украины. Ему осталось забить 24 мяча. А главный конкурент Мораеса из действующих игроков – безработный ныне Евгений Селезнев.
Обзор матча Ворскла – Шахтер (0:2) с дублем Мораеса
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