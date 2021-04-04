Мораес разбушевался в день рождения! Шахтер обыграл Ворсклу и продолжает гонку за Динамо

Горняки выиграли в Полтаве 2:0. Именинник Жуниор подарил себе 99-й и 100-й голы в чемпионате Украины

Шахтер остался в чемпионской гонке с Динамо благодаря тому, что в сегодняшнем центральном матче 20-го тура УПЛ обыграл на выезде претендента на бронзу Ворсклу 2:0. Победу горнякам в Полтаве принес дубль Жуниора Мораеса, реализовавшего два выхода один на один с Ризныком.

В обоих случаях, на 42-й и 62-й минутах, Мораесу ассистировал Алан Патрик.

ВОРСКЛА – ШАХТЕР – 0:2

ВИДЕО ГОЛОВ

Отметим, что для Жуниора Мораеса, неделей ранее поразившего ворота Финляндии в матче сборной Украины, мячи в ворота Ворсклы стали 99-м и 100-м в чемпионатах Украины.

Для того, чтобы достичь этой бомбардирской отметки, бразильскому украинцу понадобилось 186 матчей.

Кстати, именно сегодня Мораесу исполнилось 34 года. Форвард, доселе проводивший крайне невзрачный сезон, наконец проснулся и сам себе сделал подарок, лучше которого и не пожелаешь.

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Победа над Ворсклой позволила Шахтеру до четырех очков сократить отставание от лидирующего Динамо, которое сегодня играет в гостях с Александрией.

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