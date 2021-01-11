Мотогонщик своими руками латал в пустыне пробитое колесо и "дохромал" вторым

Ралли-марафон "Дакар"-2021 близится к своему завершению. Сегодня участники автогонок проехали восьмой спецучасток. И осталось еще четыре. Настоящая драма развернулась в зачете мотоциклов. Накануне француз слетел с мотоцикла и находится в коме. А сегодня погоню за лидером с пробитым колесом устроил Тоби Прайс.

Тоби Прайс / Фото: Reuters

Сегодняшний этап выиграл пилот "Хонды" Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, лидирующий в общем зачете. А его преследователь Прайс до спецучастка уступал всего одну секунду. Но в дороге двукратный победитель "Дакара" пробил колесо. Австралийцу пришлось самому решать эту проблему и кое-как залатать дыру ремешками и тканью.

Прайс смог финишировать на этапе вторым и проиграть Флоримо всего минуту, хотя ему пришлось самостоятельно наложить заплатку на шину своего байка. Третьим на этапе финишировал Рикки Брабек. Он уступил почти три минуты. А один из лидеров генеральной классификации Ксавье де Султре, представляющий Husqvarna, и вовсе сошел с дистанции.

Ранее мы писали, что мотогонщик зарылся головой в песок после падения на "Дакаре".

Дакар-2021