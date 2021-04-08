Мотор заглох в Беларуси и не сумел впервые выбраться в 1/4-ю Лиги чемпионов

Украинский Мотор снова не смог преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов. Неделю назад в Запорожье украинская команда обыграла Мешков Брест со счетом 32:30, однако сегодня в Беларуси нашему коллективу не хватило этого запаса.

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Мешков Брест – Мотор/Фото meshkovbrest.by

В Беларуси в присутствии полторы тысячи болельщиков на трибунах Мотор просто катастрофически отыграл первые 17 минут встречи. За это время запорожцы забросили только 3 мяча, а хозяева – 11. К перерыву игра выровнялась, а вторую половину украинцы выиграли 15:14, но запаса Бреста хватило, чтобы удержать победу 30:23. В Моторе по 7 голов на счету Мороза и Пуховского.

Отметим, что Мотор еще ни разу не выходил в 1/4 финала Лиги чемпионов. А вот Мешков Брест сделал это впервые в своей истории, и теперь его ждет испанская Барселона.

Ранее мы писали, что Украина в шаге от поездки на чемпионат мира.

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