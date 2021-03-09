Моуринью и Фергюсон так не сумели: тренер "Челси" установил небывалый рекорд

Команда немецкого тренера ни разу не пропустила на своем поле в пяти матчах

Вчера вечером двумя матчами завершился 28-й тур английский Премьер-лиги. С одинаковым счетом 2:0 "Челси" дома обыграл "Эвертон", а "Вест Хэм" без Андрея Ярмоленко – "Лидс". Две лондонские команды занимают четвертое и пятое место, при этом "синие" опережают "молотобойцев" на два очка.

К слову, тренер "Челси" учился играть в футбол по революционным матчам "Динамо".

В понедельник наставнику "Челси" Томасу Тухелю покорилось необычное достижение: впервые команда тренера-дебютанта чемпионата Англии в пяти домашних матчах не пропустила ни одного гола! Всего же с ним в АПЛ лондонцы выиграли шесть поединок и трижды разошлись ничьими.

В дуэли с "Эвертоном" парни немецкого специалиста забили по мячу в каждом из таймов. Главным героем стал молодой соотечественник тренера Кай Хаверц. На 31-й минуте после его удара защитник гостей Бен Годфри отправил мяч в свои ворота. А на 65-й минуте бывший игрок "Байера" заработал пенальти, которое реализовал Жоржиньо. В конце встречи мог отличиться и Тимо Вернер, но не сумел переиграть вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда.

Ранее "Челси" в первом матче Тухеля установил рекорд по передачам, но не смог обыграть "Вулверхэмптон".

Смотрите, как "Челси" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов: