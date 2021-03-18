"Моя любовь!" Цыганков показал "горячие" фото со своей девушкой

У возлюбленной лидера "Динамо" – день рождения. Фанаты подсказали игроку, какой с него требуется подарок

Лучший футболист чемпионата Украины вингер "Динамо" Виктор Цыганков выйдет с особенной мотивацией на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" в Испании. Ведь сегодня – день рождения у его девушки Романы.

Онлайн "Вильярреал" – "Динамо"

Онлайн "Шахтер" – "Рома"

"С днем рождения, моя любовь", – поздравил Роману Виктор Цыганков посредством своего Instagram

При этом лидер "Динамо" опубликовал два совместных фото с Романой во время отдыха, показав свою возлюбленную в купальнике. На одном из кадров запечатлен горячий поцелуй. Ранее широкая публика эти снимки не видела.

Интересно, что фолловеры Виктора Цыганкова в комментариях под постом футболиста тут же дали ему несколько советов, какой подарок сделать любимой:

"Витя, поздравь правильно. Начни с победы!!!"

"С победы над "Вильярреалом" и выхода в 1/4 Лиги Европы"

"Главное – чемпионство этого сезона. Но "Желтую субмарину" тоже можно потопить"

Стрим матча "Вильярреал" – "Динамо"

Стрим матча "Шахтер" – "Рома"

Напомним, неделю назад в Киеве "Динамо" проиграло "Вильярреалу" 0:2. У "Желтой субмарины", как называют испанский клуб, голами отличились центрбеки Пау Торрес и Рауль Альбиоль.

Добавим, что девушка Виктора Цыганкова – из Винницы, как и сам футболист. В последнее время она жила за рубежом, где и училась.

Смотрите больше фото Цыганкова и его девушки

Смотрите, как Цыганков едва не забил "Вильярреалу" в Киеве