Версія українською
$ 27,7
32,99

"Моя любовь!" Цыганков показал "горячие" фото со своей девушкой

18 марта, 15:14

Олег Люлька

У возлюбленной лидера "Динамо" – день рождения. Фанаты подсказали игроку, какой с него требуется подарок

Лучший футболист чемпионата Украины вингер "Динамо" Виктор Цыганков выйдет с особенной мотивацией на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" в Испании. Ведь сегодня – день рождения у его девушки Романы.

Онлайн "Вильярреал" – "Динамо"
Онлайн "Шахтер" – "Рома"

"С днем рождения, моя любовь", – поздравил Роману Виктор Цыганков посредством своего Instagram

При этом лидер "Динамо" опубликовал два совместных фото с Романой во время отдыха, показав свою возлюбленную в купальнике. На одном из кадров запечатлен горячий поцелуй. Ранее широкая публика эти снимки не видела.

Интересно, что фолловеры Виктора Цыганкова в комментариях под постом футболиста тут же дали ему несколько советов, какой подарок сделать любимой:

Стрим матча "Вильярреал" – "Динамо"
Стрим матча "Шахтер" – "Рома"

Напомним, неделю назад в Киеве "Динамо" проиграло "Вильярреалу" 0:2. У "Желтой субмарины", как называют испанский клуб, голами отличились центрбеки Пау Торрес и Рауль Альбиоль.

Добавим, что девушка Виктора Цыганкова – из Винницы, как и сам футболист. В последнее время она жила за рубежом, где и училась.

Смотрите больше фото Цыганкова и его девушки

Смотрите, как Цыганков едва не забил "Вильярреалу" в Киеве

Новости на эту же тему:

С поля увели врачи: лидер "Динамо" не доиграл матч с "Колосом" из-за болезненной травмы Степаненко – хорошее вино, которое любят болельщики, но футболист №1 – Цыганков Луческу снял с поля самого дорогого игрока – и это принесло "Динамо" победу Игрок "Баварии" рассмешил звезду "Динамо" фокусом с яйцом
Динамо Киев Виктор Цыганков WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Почему нельзя покупать жёлтые бананы? Ответ здесь
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять