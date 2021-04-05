"Моя собака и моя с**ка": звезда футбола попал в скандал из-за фото с женой в Instagram

Звезда Пари Сен-Жермен Мауро Икарди попал в скандал после публикации обычного семейного фото в Instagram. На снимке аргентинец запечатлен со своей супругой Вандой и любимой собакой. Однако скандал вызвало не само фото, а подпись под ним: "Моя собака и моя с**ка".

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Администрация соцсети посчитала публикацию неприемлемой и удалила его. Интересно, что его супруга совсем не обиделась на мужа, а наоборот, выступила в его защиту.

"Он пишет на испанском языке и не несет ответственности за переводы на другие языки. Никогда для такого человека, как Мауро, собака/с**ка не ​​будет оскорблением, потому что он очень любит животных. Некоторые люди такие забавные", – написала Ванда в Instagram.

Фото Ванды Икарди: