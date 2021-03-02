"Можно и шлюховатую. Главное – не залететь в 16": Морозюк дала совет 5-летнему сыну, как выбрать жену

Самая откровенная женщина украинского футбола Ирина Морозюк рассказала, какой она будет свекровью. Хотя ее сыну Илье сейчас всего пять лет.
Ирина Морозюк готова даже к "шлюховатой", как она выражается, невестке. Главное, по ее словам, для сына – "не залететь в 16".
Читайте также: "Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерами
"Я буду та свекровь , которая не будет считать невестку картошкой", – рассказала Ирина Морозюк у себя в Instagram
"А у моего малого есть несколько основных правил касаемо девчат", – продолжает Ирина
Вот он – свод правил для сына от Ирины Морозюк
- С девочкой, девушкой, женщиной любого социального статуса и внешнего вида нельзя спорить, ругаться, обижаться на них, повышать голос, и, конечно, категорично – никакого физического насилия, кроме того, которая она сама захочет темной ночью.
- Мужчина должен дарить подарки, заботу и абсолютно ничего не ждать взамен.
- Материальное положение его семьи зависит исключительно от него. Женщина хочет работать – хорошо, не захочет – тоже хорошо.
- Он вправе выбрать себе любую невесту вне зависимости от возраста, внешности, национальности и т. д. Меркантильную, шлюховатую, с сисями или без, с одним золотым зубом или даже без него, для меня это совсем неважно... Потому что все его победы или поражения в личной жизни – это его проблемы, и только ему за это отвечать.
- Главное – не залететь в 16, потому что я с толпой детей нянчиться не собираюсь.
Ирина Морозюк обещает: "Девчата, воспитаю лучшего мужчину".
"Жаль, что я уже старенькая для такого мужчины, а тем более для такой свекрови", – отреагировала в комментариях под постом Ирины Морозюк одна из ее подписчиц
Напомним, прошлой весной Ирина Морозюк заявила о расставании со своим мужем – экс-капитаном "Динамо" Николаем Морозюком, отметив: "Думаю, он мне изменял".
Новости на эту же тему:"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерами "Давно не было моих ср**ых советов": Морозюк после паузы вернулась в Instagram "Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подруги Ирину Морозюк сфотографировали голой в раздевалке. Реакция мужа была удивительной