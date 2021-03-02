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"Можно и шлюховатую. Главное – не залететь в 16": Морозюк дала совет 5-летнему сыну, как выбрать жену

2 марта, 15:12

Андрей Трофимов

Бывшая жена экс-капитана "Динамо" уже готовится к роли свекрови

Самая откровенная женщина украинского футбола Ирина Морозюк рассказала, какой она будет свекровью. Хотя ее сыну Илье сейчас всего пять лет.

Ирина Морозюк готова даже к "шлюховатой", как она выражается, невестке. Главное, по ее словам, для сына – "не залететь в 16".

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"Я буду та свекровь , которая не будет считать невестку картошкой", – рассказала Ирина Морозюк у себя в Instagram

"А у моего малого есть несколько основных правил касаемо девчат", – продолжает Ирина

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Вот он – свод правил для сына от Ирины Морозюк

Ирина Морозюк обещает: "Девчата, воспитаю лучшего мужчину".

"Жаль, что я уже старенькая для такого мужчины, а тем более для такой свекрови", – отреагировала в комментариях под постом Ирины Морозюк одна из ее подписчиц

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Напомним, прошлой весной Ирина Морозюк заявила о расставании со своим мужем – экс-капитаном "Динамо" Николаем Морозюком, отметив: "Думаю, он мне изменял".

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

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Источник: Сегодня|Спорт

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