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Муж не пустил тренера сборной Ирана на чемпионат мира. Как такое вообще возможно?

20 февраля, 10:39

Любомир Луканюк

Самира Заргари пропустит мировое первенство по горнолыжному спорту

Удивительный случай из мира горнолыжного спорта. Тренер женской сборной Ирана Самира Заргари не смогла поехать на чемпионат мира в Кортина-д'Ампеццо (Италия) из-за запрета мужа.

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"Это правда, что мне пришлось остаться дома. Иранские правила гласят, что решение принимает муж", – приводит слова Загари Dagbladet.

Ранее Самира ездила на международные соревнования и в качестве спортсменки, и как тренер, но на этот раз изменить решение мужа не смог никто: ни национальная федерация, ни спортсмены.

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По закону Ирана, замужняя женщина не может получить паспорт и выехать за пределы страны без разрешения мужа. Девушки не могут путешествовать без согласия отца или опекуна.

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тренер горнолыжный спорт

Источник: Championat.ru

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