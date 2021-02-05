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Мужчина в туалете сорвал пересадку российских спортсменов

5 февраля, 17:09

Любомир Луканюк

Из-за хулигана рейс задержали на два часа

В неприятную ситуацию попали российские фигуристы, летевшие с национального чемпионата из Красноярска в Санкт-Петербург через Москву. Спортсмены не успели на пересадку из-за мужчины, который закрылся в туалете.

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Зайдя в самолет, мужчина средних лет заперся в туалете и не открывал дверь. Пассажир кричал из уборной, что если он выйдет, то его убьют. Мужчина держал дверь изнутри и хотел, чтобы самолет взлетел, когда он находится в туалете.

Бортпроводникам не удалось уговорить мужчину покинуть туалет. Пришлось вызывать полицию, которая сняла дебошира с рейса. В итоге, самолет вылетел почти на 2 часа позже запланированного времени. А фигуристы не успели на стыковку в Москве, сообщает sport24.

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— (@kostyalesik) February 5, 2021

Ранее мы рассказывали, почему легендарный российский фигурист Евгений Плющенко перестал быть кумиром украинца Ярослава Паниота.

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