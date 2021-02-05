Мужчина в туалете сорвал пересадку российских спортсменов

В неприятную ситуацию попали российские фигуристы, летевшие с национального чемпионата из Красноярска в Санкт-Петербург через Москву. Спортсмены не успели на пересадку из-за мужчины, который закрылся в туалете.

Читайте также: Год до зимней Олимпиады-2022 в Пекине – что ждет Украину

Зайдя в самолет, мужчина средних лет заперся в туалете и не открывал дверь. Пассажир кричал из уборной, что если он выйдет, то его убьют. Мужчина держал дверь изнутри и хотел, чтобы самолет взлетел, когда он находится в туалете.

Бортпроводникам не удалось уговорить мужчину покинуть туалет. Пришлось вызывать полицию, которая сняла дебошира с рейса. В итоге, самолет вылетел почти на 2 часа позже запланированного времени. А фигуристы не успели на стыковку в Москве, сообщает sport24.

Ранее мы рассказывали, почему легендарный российский фигурист Евгений Плющенко перестал быть кумиром украинца Ярослава Паниота.