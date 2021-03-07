"Мы еще в Минск приедем, клоун": продолжите фразу Милевского – тест

Футболист всегда был острым на язык

Сегодня в УПЛ матч, который не оставит равнодушным украинских болельщиков. "Динамо" против "Миная". "Динамо" против Милевского.

В столице Артем провел 11 лет. 278 матчей, 87 голов. Яркий, харизматичный игрок, который был заметен, как на поле, так и за его пределами. И никогда в карман за словом не лез. Чего лишь стоит его легендарная фраза, брошенная футболисту БАТЭ: "Мы еще в Минск приедем, клоун".

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