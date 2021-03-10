"Мы не на рынке, чтобы торговаться": Луческу расставил приоритеты

В четверг, 11 марта, пройдут первые поединки 1/8 финала Лиги Европы. В столице "Динамо" сыграет против испанского "Вильярреала".

Накануне встречи главный тренер динамовцев Мирча Луческу провел пресс-конференцию.

- Унаи Эмери заявил, что нынешнее "Динамо" напоминает ему "Шахтер", который под вашим руководством встречался с его "Севильей". Насколько вы согласны с этим утверждением?

- Если он так говорит, я воспринимаю это как комплимент, потому что "Шахтер" того времени играл очень зрелищно и имел в своем составе много техничных и быстрых бразильских игроков. Помню ту игру, мы должны были во Львове выиграть с хорошим для нас счетом, хорошо сыграли. Но та "Севилья" была очень сильна и в итоге выиграла Лигу Европы.

- Эмери называют специалистом по Лиге Европы в связи с его успехами в этом турнире. Влияет ли это каким-то образом на вас ментально и, если да, как вы абстрагируетесь от этого?

- Не бывает так, что у определенного тренера команда хорошо играет только в чемпионате или только в еврокубках. Не стоит делить на соревнования. Тренеры готовятся к каждой игре. Эмери – очень хороший тренер, который всегда детально все анализирует и скурпулезно готовится к каждой игре с точки зрения тактики, очень хорошо анализирует своих соперников. "Вильярреал" имеет в своем составе очень много опытных игроков, особенно в сравнении с нашим составом. У Эмери были очень успешные периоды не только с "Севильей", но и в "Арсенале" и "Пари Сен-Жермен" – везде, где он работал.

Что касается "Вильярреала", эта команда давно выступает в Ла Лиге, где все клубы хорошо друг друга знают, и там очень сложно удивить соперника в тактическом плане. В то же время в Европе, где тяжелее изучать соперника, они это делают постоянно. Я просмотрел игры "Вильярреала", за последние три года они сыграли много хороших игр, добывая хорошие результаты. Это очень крепкая команда, в составе которой есть 4-5 игроков в возрасте за 30 лет. Это опытные игроки, поигравшие на очень высоком уровне. Команда хорошо организована и сбалансирована.

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Молодые игроки компенсируют движение, физическую подготовку. А игроки среднего возраста – 27-28 лет – уже имеют определенный опыт. В составе команды есть игрок, который по всем своим качествам претендует на уровень топ-звезды европейских чемпионатов – Жерар Морено.

- Многие говорят, что для нынешнего "Динамо" выход в 1/8 финала Лиги Европы – уже успех. Можно ли сказать, что сейчас основной приоритет – победа в чемпионате?

- Нет никаких приоритетов. Мы не на рынке, чтобы торговаться. Самая важная игра – следующая. Победа всегда приносит энтузиазм, радость, позитив, хорошее настроение, это все только идет на пользу игрокам. Я не хочу, чтобы "Динамо" делало шаг назад.

- Какие новости из лазарета? В каком состоянии Цыганков и Вербич?

- Непростой вопрос. Да, у нас есть проблемы, травмированные игроки. Но для меня основа – это те игроки, которые выходят на поле и заменяют травмированных. Вербич должен быть готов к концу апреля, Бурда и Бэлуцэ выбыли надолго, Попов, надеюсь, вернется через 3-4 дня. Что касается Вити, сегодняшняя тренировка покажет, в каком он состоянии. Он тренировался индивидуально и только вчера вернулся в общую группу. Гармаш также тренируется, но он очень долго отсутствовал и сейчас только наверстывает пропущенное. Игрокам очень сложно возвращаться в строй, например, тот же Гармаш пропустил тренировочный сбор, а теперь мы играем через два дня на третий, и тренировки носят, по сути, поддерживающий характер. Поэтому очень сложно в этот период войти в игровой общекомандный ритм. А тем более в таких непростых климатических условиях и на таких полях.

Смотрите, как "Динамо" прошло "Брюгге" в 1/16 финала: