"Мы верим, что вы верите!" Каштру заговорил на украинском и верит в проход "Шахтера"

"Горняки" приглашают болельщиков на трибуны и верят, что вместе добудут победу над "Ромой"

Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" донецкий "Шахтер" выпустил яркий мотивационный ролик и пригласил болельщиков прийти и поддержать команду в Киеве в такой важный момент. Поединок состоится 18 марта на НСК "Олимпийский". Начало встречи – 19:55. "Шахтеру" нужно будет отыграться после поражения от "Ромы" 0:3 в Риме.

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру даже заговорил на украинском. "Ми віримо, що ви вірите!", – заявил португальский специалист, имея в виду выход донецкой команды в четвертьфинал еврокубка.

Ранее мы писали, что лидер "Ромы" не сыграет в ответном матче с "Шахтером". Один из лучших бомбардиров римского клуба, бывший футболист "горняков" Генрих Мхитарян выбыл из строя на три недели.

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Также наканунефутболист "Шахтера" в день рождения посмеялся над собой и подколол соперника.

Смотрите обзор поединка "Рома" – "Шахтер"