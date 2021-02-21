На ее трусики засматривался сам Джулиани: очаровательные фото гольфистки

Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, рассказал о случае на турнире по гольфу в 2014 году. По его словам, многие папарацци пришли на мероприятие, чтобы запечатлеть нижнее белье гольфистки Мишель Ви.

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"Мишель Ви – красивая высокая девушка, но у нее странная стойка при выполнении паттов. Она сильно наклоняется вниз, так что видны ее трусики, и все журналисты были просто в восторге. Они только и делали, что пытались сфотографировать ее трусики", – признался Джулиани в одном из подкаст-шоу.

"У меня была такая стойка, чтобы улучшить статистику на грине, а не для того, чтобы кто-то смотрел мне под юбку. Я вздрагиваю, думая, что он улыбался и нахваливал мою игру, а на самом деле обсуждал мои трусики за моей спиной. Он должен был запомнить не это, а то, что я тогда нанесла 64 удара, сыграла лучше всех мужчин и привела свою команду к победе", – ответила Ви.

Мишель Ви – одна из самых талантливых гольфисток в истории. По мастерству и популярности ее долгое время сравнивали с Тайгером Вудсом. Однако полностью раскрыться спортсменке не дали травмы.

Два года назад Мишель вышла замуж за Джонни Уэста, сына легендарного баскетболиста НБА Джерри Уэста. Уэст-старший 12 раз участвовал в Матчах всех звезд, а его 44-й номер, под которым он играл в "Лос-Анджелес Лейкерс", был увековечен. Джонни Уэст тоже имеет отношение к лучшей баскетбольной лиге мира. Он занимает пост исполнительного директора "Голден Стэйт Уорриорз" по баскетбольным операциям.