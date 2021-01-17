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На это больно смотреть! Лыжники показали мозоли после марафона

17 января, 17:51

Любомир Луканюк

Спортсмены бежали 60 километров в Швейцарии

В окрестностях швейцарского Санкт-Морица прошел лыжный марафон, который входит в серию Visma Ski Classics. Спортсмены бегут 60 километров. Кстати, на горнолыжном курорте в Швейцарии украинские спортсмены прыгали в сугроб прямо с трамплина.

В этом году марафон вышел экстремальным. Температура на старте опустилась ниже минус 20 градусов Цельсия. В марафонской серии, в отличие от стартов FIS, нет погодного ограничения, поэтому гонка состоялась.

После финиша жуткие мозоли на руках и ногах показали норвежец Андреас Нюгорд и шведка Бритта Йоханссон-Норгрен, на обморожения пожаловался 48-летний олимпийский чемпион Андерс Окланд из Норвегии.

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Что касается результатов, то марафон выиграли шведы. У мужчин первым пришел Оскар Кардин, у женщин победила Йенни Ларссон.

Ранее мы писали, что олимпийская чемпионка по стрельбе с улыбкой стала на лыжи. "Тренировка на удаленке", – подписала фото украинка Елена Костевич.

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Источник: Eurosport

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