На это больно смотреть: вратарь НХЛ получил "мужскую" травму и не смог встать

Неприятный эпизод случился минувшей ночью в игре регулярного чемпионата НХЛ между "Нью-Джерси Девилз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Российский вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин, пытаясь отбить шайбу после броска соперника, получил травму паха.

Тем временем, умер отец Уэйна Гретцки – лучшего хоккеиста в истории. Он был украинцем.

Инцидент произошел в третьем периоде, когда двое соперников вышли на кипера из Нью-Йорка, и ему пришлось демонстрировать свою растяжку. Шайба пролетела над воротам, а Шестеркин упал на лед от боли и обхватил голову руками.

25-летний москвич не смог самостоятельно покинуть лед и ушел лишь с помощью партнеров. В этот момент его лицо искажали гримаса боли.

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На 55-й минуте Шестеркина заменил его соотечественник болгарского происхождения Александр Георгиев. А саму встречу гости из Нью-Йорка выиграли со счетом 6:1. Правда, в своем дивизионе из восьми команд "Рейнджерс" занимают лишь шестое место, а "Девилз" – седьмое.

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