На футбольного вратаря и его детей напали с ножом

Злоумышленники продолжают терроризировать звезд мирового футбола. Совсем недавно "обчистили" дом форварда "ПСЖ" Икарди, из которого вынесли ценных вещей на 400 тысяч евро, а теперь не повезло шведскому вратарю ливерпульского "Эвертона" Робину Ольсену.

Как сообщает Daily Mail, в дом 31-летнего голкипера ворвались грабители в масках и начали угрожать ему и семье. В тот момент в жилище находились также жена и двое детей вратаря. Грабители угрожали Ольсену ножом и мачете, в результате чего шведу пришлось отдать им ювелирные украшения и дорогостоящие часы.

Робин Ольсен и его семья / Фото: Instagram

На данный момент полиция не нашла преступников.

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Между тем Ольсен и его семья, по данным источника, пребывают в глубоком потрясении и думают об усилении охраны своего жилья.

Напомним, не далее как в феврале грабители проникли в жилище главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти. Преступники забрали с собой сейф, не сумев взломать его на месте. Их спугнула дочь Анчелотти.

Тем временем другой вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд нанял телохранителей после того, как в столкновении с ним получил травму защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейка и от фанатов этого клуба в адрес Пикфорда стали поступать смертельные угрозы.