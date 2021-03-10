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На футбольного вратаря и его детей напали с ножом

10 марта, 12:12

Олег Люлька

Шведский кипер "Эвертона" Робин Ольсен стал жертвой грабителей

Злоумышленники продолжают терроризировать звезд мирового футбола. Совсем недавно "обчистили" дом форварда "ПСЖ" Икарди, из которого вынесли ценных вещей на 400 тысяч евро, а теперь не повезло шведскому вратарю ливерпульского "Эвертона" Робину Ольсену.

Как сообщает Daily Mail, в дом 31-летнего голкипера ворвались грабители в масках и начали угрожать ему и семье. В тот момент в жилище находились также жена и двое детей вратаря. Грабители угрожали Ольсену ножом и мачете, в результате чего шведу пришлось отдать им ювелирные украшения и дорогостоящие часы.

Робин Ольсен и его семья / Фото: Instagram

На данный момент полиция не нашла преступников.

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Между тем Ольсен и его семья, по данным источника, пребывают в глубоком потрясении и думают об усилении охраны своего жилья.

Напомним, не далее как в феврале грабители проникли в жилище главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти. Преступники забрали с собой сейф, не сумев взломать его на месте. Их спугнула дочь Анчелотти.

Тем временем другой вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд нанял телохранителей после того, как в столкновении с ним получил травму защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейка и от фанатов этого клуба в адрес Пикфорда стали поступать смертельные угрозы.

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