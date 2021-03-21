На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невесты

Бывшая невеста Владимира Кличко американская актриса Хэйден Панеттьери поделилась детским фото на своей странице в Instagram. На снимке будущая звезда сериалов запечатлена с известным актером Уиллом Паттоном – вместе они снимались в спортивной драме "Вспоминая Титанов".

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Однако СМИ обратили внимание на ее сходство с дочерью Владимира и Хэйден Кайей-Евдокией. У девочки такие же белокурые волосы и улыбка.

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Напомним, Панеттьери и Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хэйден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю. Впрочем, до свадьбы у актрисы с украинским боксером дело так и не дошло – в 2018 году Кличко и Панеттьери расстались после девяти лет отношений, а дочь осталась жить с боксером.

Как известно, Панеттьери променяла Кличко на начинающего актера Брайана Хикерсона. Правда, новые отношения не пошли ей на пользу. Актриса причастилась к алкоголю и растеряла свою красоту. К тому же новый бойфренд избивал Хэйден.