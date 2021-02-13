"На ночь глядя": Даша Савина поделилась едва не забытой красотой

Возлюбленная защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Даша Савина поделилась трогательными снимками аккурат ко Дню святого Валентина. Только вот в объятиях красотки оказался не футболист.

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Ласка модели-журналистки Даши Савиной досталась белогривой лошадке.

"На ночь глядя решила пересмотреть фотопленку и наткнулась на эти снимки. Как я могла не поделиться такой красотой с вами? Заработалась, наверное, да, и вообще, забыла... А о таком забывать нельзя", – написала у себя в Instagram Даша Савина

Отметим, что буквально неделю назад Валерий Бондарь сделал Даше Савиной предложение. "I said YES", – рассказала Даша. "Самое главное "ДА" в моей жизни. Я люблю тебя", – отреагировал Валерий.

Помолвка прошла в столице возле памятника основателям Киева. Судя по фотографиям, туда влюбленные прилетели на вертолете. Их поджидала живая музыка, салют и огненное "Выходи за меня"!

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