На Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв

Международный Олимпийский комитет постановил, что российские спортсмены на Олимпийских играх 2020 и 2022 года будут выступать под названием ROC (Russian Olympic Committee). При этом, будет использоваться именно аббревиатура, а не расшифровка.

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В качестве эмблемы будет использоваться логотип Олимпийского комитета России, однако с него уберут российский триколор. Вместо флага будут использовал эмблему ОКР на белом фоне. Что касается замены гимна России на Олимпийских играх, то с ним определятся в ближайшее время, сообщается на сайте МОК.

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Напомним, из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. В связи с этим в РФ было предложение на время Олимпиады-2020 заменить гимн на советскую песню "Катюша".

В то же время скандальный Юрий Лоза согласен переделать "Катюшу" для замены гимна России. Певец считает, что композицию даже не нужно сильно переделывать.