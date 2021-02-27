На панели с голой грудью: неожиданное фото жены знаменитого футболиста

Жена 28-летнего нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди Ванда Нара, то и дело соблазняющая своих фолловеров откровенными снимками, опубликовала еще одно вызывающее фото.

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Блондинка, являющаяся не только супругой, но и агентом аргентинского нападающего, изобразила себя в роли девушки на панели.

Мимо Ванды, оказавшейся в ярком платье на краю тротуара, пролетают мотоциклы и такси. Все это размазано. При этом фокус сделан на оголенном бюсте красотки.

"В расфокусе", – так подписала это необычное фото Ванда Нара

Подписчикам девушки снимок понравился.

"Королева"

"Дива"

"Горяча", – пишут в комментариях под фото фолловеры Ванды

Отметим, что ранее Ванда Нара, пережившая пять кесаревых, разделась перед "Барселоной".

Также мы рассказывали, что жена Мауро Икарди полностью голой оседлала лошадь.

Напомним, что Ванда Нара и Мауро Икарди, который младше возлюбленной на семь лет, поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим "ПСЖ" у нее две дочери.

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