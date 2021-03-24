На "Шахтер" – "Динамо" в Киеве уже продают билеты. Кто сможет попасть на стадион?

В чемпионате страны "Динамо" оторвалось от "Шахтера" уже на семь очков. Шанс изменить ситуацию у "горняков" будет 17 апреля, когда принципиальные соперники встретятся в очном противостоянии. Начнется оно на НСК "Олимпийский" в 19:30. Сегодня началась продажа билетов на наше "Эль Класико".

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Предварительно матч должен пройти со зрителями, пишет официальный сайт "Шахтера". Окончательное решение остается за техногенной комиссией города Киева. Если карантинные ограничения в Киеве продлят и игра состоится без зрителей, ФК "Шахтер" компенсирует болельщикам средства за билеты.

В первую очередь клуб начал продажу билетов на поединок для зарегистрированных пользователей. Она пройдет в несколько этапов:

1-й этап (с 24 по 28 марта). Приоритетная продажа для подписчиков Shakhtar Club.

2-й этап (29–30 марта). Продажа для болельщиков, которые посетили два или больше домашних матчей "Шахтера" в текущем сезоне ("Интер", "Рух", "Маккаби", "Заря", "Десна"), а также для всех, кто приобретал билеты на игру "Шахтер" – "Рома".

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3-й этап (31 марта – 1 апреля). Продажа для тех, кто посетил хотя бы один домашний матч в текущем сезоне.

4-й этап. Продажа для зарегистрированных болельщиков ФК "Шахтер".

Свободная продажа билетов начнется в том случае, если останутся свободные места. Приобрести билеты можно онлайн на shakhtar.com и в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store). Действует ограничение по количеству: два билета в руки.

Пока что Каштру считает, что "Шахтер" еще может стать чемпионом при одном условии.

Вспомним, как "Динамо" и "Шахтер" встречались в битве за Суперкубок: