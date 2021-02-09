На старт! Расписание всех гонок чемпионата мира по биатлону

Главный турнир зимнего сезона начинается в среду в Словении и продлится до 21 февраля

Уже завтра в словенской Поклюке откроется мировой биатлонный форум. К сожалению, он все же пройдет без болельщиков, хотя организаторы до последнего пытались пустить на трибуны хотя бы минимально возможное количество зрителей и даже продавали билеты. Но местные власти не пошли на уступки.

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Всего на турнире разыграют 12 комплектов медалей, за которые будут бороться и наши биатлонисты. В конце января Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону.

Все гонки ЧМ-2021 в Словении

10.02 (ср), 16:00 (время киевское). Смешанная эстафета.

12.02 (пт), 15:30. Спринт (мужчины) на 10 км.

13.02 (сб), 15:30. Спринт (женщины) на 7,5 км.

14.02 (вс), 14:15. Гонка преследования (м) на 12,5 км.

14.02 (вс), 16:30. Гонка преследования (ж) на 10 км.

16.02 (вт), 13:05. Индивидуальная гонка (ж) на 15 км.

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17.02 (ср), 15:30. Индивидуальная гонка (м) на 30 км.

18.02 (чт), 16:15. Одиночная смешанная эстафета.

20.02 (сб), 12:45. Эстафета (ж) 4х6 км.

20.02 (сб), 16:00. Эстафета (м) 4х7,5 км.

21.02 (вс), 13:30. Гонка с массовым стартом (ж) на 12,5 км.

21.02 (вс), 15:15. Масс-старт (м) на 15 км.

Напомним, сборная Украины недосчитается призера чемпионатов мира.

На украинском телевидении соревнования собирается показывать UA:Перший.

Вспомним, как на прошлом чемпионате мира украинкам вручали "бронзу" в женской эстафете:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram