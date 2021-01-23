На украинского игрока, обвиненного в договорных матчах, закрыли дело

Комитет этики и честной игры ФБУ рассмотрел дело Александра Кобца, которого обвиняли в манипулировании результатами матчей. Еще в ноябре украинца, которого подписал клуб НБА, выгнали из команды за игру на тотализаторе. 24-летний атакующий защитник выступал за "Черкасские мавпы", но клуб расторг с ним контракт.

Экспертная группа ФБУ проанализировала обвинения со стороны черкасского клуба и в декабре передала информацию в Комитет этики. Как сообщает сайт ФБУ, функционеры не нашли доказательств причастности Кобца к возможному манипулированию исходом игр. Хотя некоторые действия Александра им показались подозрительными. И теперь все матчи с участием бывшего игрока сборной "будут проходить под бдительным контролем" упомянутого Комитета ФБУ.

Александр Кобец / Фото: БК "Черкасские Мавпы"

Также эксперты обратились к ФБУ с предложением запретить представителям команд пользоваться гаджетами во время игр.

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Ранее сам Кобец ответил на обвинения в "договорняках".

Интересно, что после ухода из "Черкасских мавп" баскетболист некоторое время играл в Высшей лиге за одесскую команду, а недавно вернулся в Суперлигу, подписав контракт с киевским "Будивельником".

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