"На вес золота": Баюл показала "скандальные" коньки, которые недооценили в России

Оксана ни за что их не продаст – в них еще будет кататься ее дочка

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл показала своим поклонникам коньки, в которых она 28 лет назад выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Праге. Тогда Оксана опередила знаменитую француженку Сурию Бонали, а на следующий год стала победительницей Игр-1994 в Лиллехаммере.

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"Мои коньки сезона-1993. Посмотрите, насколько стерты как внешний, так и внутренний край ботинок", – говорит на видео Баюл, давно проживающая в Лас-Вегасе.

По словам Оксаны, одной пары коньков ей хватало на один сезон. Именно эти, образца 1993-го, были сделаны в Канаде. Некоторое время они выставлялись в качестве экспоната в кафе "All stars", но теперь вернулись во владение Баюл.

"Эти коньки действительно на вес золота. Никогда их не продавайте", – посоветовал Оксане в комментариях под видео один из ее фолловеров.

"Они перейдут Софии", – ответила на это Баюл.

Оксана Баюл и ее коньки / Фото: Instagram

Оксана Баюл/Фото facebook.com/OfficialOksanaBaiul

София – 5-летняя дочка Оксаны Баюл. И, как мы уже писали ранее, под руководством своей легендарной мамы Баюл-младшая уже учится исполнять аксель – самый сложный прыжок в фигурном катании.

Отметим, что золотые коньки с ЧМ-1993, показанные сейчас Оксаной Баюл, опосредованно замешаны в скандале, грянувшем накануне.

Напомним, российская журналистка Эмма Гаджиева в одном из интервью сказала: "Постоянно побеждает тот, кто приехал на Олимпийские игры вторым-третьим номером", – имея ввиду также успех Баюл на Олимпиаде-1994.

В ответ Баюл жестко поставила на место россиянку, применив к ней слово "помойка". "Каким это вторым номером я приехала на Олимпийские игры? Чемпион мира – это не второй номер, а первый", – заявила украинка, имея в виду предшествовавшее Лиллехаммеру "золото" ЧМ-1993.

Оксана Баюл и ее семья / Фото: Instagram

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Добавим, что у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

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