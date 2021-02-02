На защиту "космической" зарплаты Месси стали финансисты: "Можно ли просчитать счастье?"

В Испании и не только продолжают обсуждать фантастический контракт Лионеля Месси, по которому он заработает в "Барселоне" более 555 миллионов евро за четыре года. Утечка информации произошла через газету El Mundo. Вчера опубликовали еще одно странное условие контракта Месси с "Барселоной".

Однако далеко не все считают аргентинца "кровопийцей", несмотря на то, что "Барселона" задолжала Месси двух Цыганковых и одного Миколенко – еще 63,5 миллиона. В частности, финансовая компания Diagonal Investments "прикинула", что наличие Лео в клубе дает ему большую прибыль, а не убытки.

Подсчетами финансистов делится издание Sport.es, задавая философские вопросы: "Вы можете просчитать счастье? Возможно ли выразить чувства цифрами?"

Пишут, что Месси с 2017 года принес клубу более 619 млн евро, тогда как на свой счет получил выплаты в сумме около 383 млн. В итоге получается, что доход от звезды в "Барсе" превысил 236 "лимонов". Выходит, что форвард своей игрой на поле, голами и даже просто присутствием в клубе обеспечивает около трети всех его доходов. Директора компании Марк Сирия уверен:

"Месси – центр клубного бизнеса. Спонсорские контракты с Месси в команде имеют одну цену, без него – другую".

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Вспомним, как Лео забивал в Лиге чемпионов: