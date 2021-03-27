Наглухо вырубил: жесткая рубка россиян завершилась эффектным нокаутом

Российский боксер Дмитрий Хассиев брутально нокаутировал своего соотечественника Владислава Красношеина в поединке в Екатеринбурге. Бой завершился в пятом раунде после эффектного апперкота правой от Хассиева.

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Красношеин рухнул на канвас, а рефери даже не стал ждать, пока тот поднимется на ноги. Вероятно, по глазам боксера было понятно, что продолжить бой он уже не в состоянии.

Напомним, что сегодня поздно ночью Диллиан Уайт попытается взять реванш у Александра Поветкина. Смотреть бой Поветкин – Уайт можно на нашем сайте.

Еще сегодня ночью переводят часы на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

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