Наказание СССР за кровавое побоище и заговор против США: ТОП-5 бойкотов Олимпиад

В 2014 году в Украине ходили разговоры о пропуске ОИ в Сочи

20 января 41 год назад президент США Джимми Картер заявил о бойкоте Олимпийских игр-1980 в Москве. Штаты протестовали против ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года. И это был уже далеко первый случай, когда Олимпиада становилась еще одним полем для политического противостояния.

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Бойкот навыворот и игнор СССР

Первый случай сознательного и организованного бойкота Игр наблюдался накануне Олимпиады в Антверпене-1920. Правда, впервые в истории его организатором выступили не сами государства, а МОК. В качестве наказания за развязывание Первой мировой войны в Бельгию не пригласили спортсменов Германии и ее союзниц – Австрии, Венгрии, Турции и Болгарии.

За компанию досталось и Советской России. До середины 1930-х годов российскими представителями в МОК считали эмигрантов царского режима — в частности, князя Льва Урусова. Поэтому МОК проигнорировал ходатайство Главного управления Всевобуча РСФСР о допуске на Игры-1920 восьми своих спортсменов.

Побег из Венгрии и обида Египта

Олимпиада-1956 в Австралии изначально была проблемной из-за отсутствия финансирования. Но даже после того, как Стокгольм согласился принять конные соревнования, Мельбурн сотрясали скандалы. Нидерланды, Испания и Швейцария решили бойкотировать Игры после подавления восстания в Венгрии советскими войсками и смерти 100 демонстрантов. Венгерская команда вышла на параде под государственным флагом 1918 года. А часть спортсменов после Игр решили не возвращаться домой.

Из-за Суэцкого кризиса Египет подвергся военной агрессии со стороны Великобритании, Франции и Израиля и решил устроить демарш и не ехать на Олимпиаду. Его также поддержали Ирак, Ливан и Камбоджа. А за две недели до старта Олимпиады спортсменов дома решил оставить Китай, поскольку официальное приглашение от МОК получила сборная Тайваня. В итоге по сравнению с ОИ-1952 количество атлетов сократилось с 4925 до 3342 человек.

Заговор 26 стран из-за матча по регби

Накануне Олимпиады-1976 в Монреале, которая вылилась для Канады в 5 млрд долларов долга, Республика Конго и Танзания организовали бойкот с участием 26 африканских стран. Они выразили протест против матча сборной Новой Зеландии по регби в Южной Африке и требовали не пускать новозеландцев на Игры. По международным договоренностям, ЮАР с 1964 года находилась под санкциями, бойкотировалась МОК и не участвовала в ОИ до 1992 года.

Бойкотирующие считали, что Новая Зеландия нарушила изоляцию режима апартеида. МОК же оправдывался тем, что регби не входит в олимпийскую программу. В итоге из государств Центральной и Южной Африки в Олимпиаде приняли участие лишь Сенегал и Берег Слоновой Кости. Кроме того, к африканскому бойкоту присоединились расположенный в Азии Ирак и Гайана из Южной Америки.

Жертвы холодной войны и Афганистана

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Олимпиада-1980

Игры-1980 года в Москве стали первыми на территории Восточной Европы, а также первыми ОИ в социалистической стране. Олимпиада в столице СССР выпала как раз на самый разгар холодной войны между США и СССР. После ввода советских войск в Афганистан в декабре 1979 года Великобритания, Канада и США стали инициаторами бойкота ОИ в Москве. Игры-1980 года "проигнорировали" представители 64 государств.

Хотя правительства Великобритании, Италии, Испании и Франции разрешили выбирать спортсменам, хотят ли они ехать в Москву. Те, кто согласился, выступали под олимпийским флагом. Под национальными из стран Западной Европы вышли только Австрия, Греция, Мальта, Финляндия и Швеция. Американцы не только не приехали, но на церемонии закрытия даже не был поднят флаг следующей хозяйки Игр. Ограничились только флагом Лос-Анджелеса.

Отомстили США как могли

Естественно, что после такого массового бойкота Москвы через четыре года в США уже не приехали представители 14 стран соцлагеря во главе с СССР. Не присоединились только Югославия и КНР, а Румыния предоставила своим спортсменам выбор. Хотя в 1982 году член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев заверил президента МОК Хуана Антонио Самаранча, что "мы никогда не опустимся до уровня Картера".



Фото domusweb.it

Официальной же причиной ответного бойкота стал отказ организаторов Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе предоставить гарантии безопасности спортсменам из СССР и других стран Варшавского договора. Также в СССР жаловались на небывало высокие цены за проживание в олимпийской деревне.

Олимпийские кольца / Фото: Reuters

МОК наносит ответный удар

После двух случаев массового пропуска Олимпиад Хуан Антонио Самаранч решил внести изменения в правила МОК. Было предложено жестко наказывать национальные комитеты стран, которые пытаются выступить с бойкотом. И до сих пор угроза пропустить несколько следующих Игр или даже исключение из МОК несколько сдерживают государства от громких заявлений.

Украина на грани бойкота

В 2014 году в Украине долго обсуждали возможность пропуска зимней Олимпиады в Сочи. А в сети активно гулял постер, призывающий бойкотировать ОИ в Сочи и не платить денег режиму, "который спонсирует и руководит украинской преступной властью". Но в феврале наша команда все-таки отправилась в Россию и завоевала "золото" в женской биатлонной эстафете.

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